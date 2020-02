Tako huda bolečina, da želiš umreti

Puščavska roža

»Stara sem pet let. Sedim na skali doma v Somaliji. Mama mi zaveže oči. Nato čutim, kako mi nekdo zareže v meso, kako mi reže spolovilo. Slišim zvok topega rezila, ki se vedno znova zaje v mojo kožo. Bolečina med nogami je tako huda, da si želim umreti.« Tako piše Waris Dirie, Somalka, pripadnica nomadskega plemena, ki jo je družina pri trinajstih letih prodala šestdesetletnemu moškemu za ženo v zameno za pet kamel. Uspelo ji je zbežati najprej v Mogadiš, nato v London, kjer je v osemdesetih letih postala manekenka, kasneje pa posebna ambasadorka pri Združenih narodih za boj proti rezanju ženskih spolovil. Prav ob branju njene knjige, Puščavska roža, se mi je pred leti približal svet, ki je bil takrat še zelo daleč od nas.

Za kaj gre

Preden se spustimo v temačne rove človeške psihe, da bi razumeli, zakaj se te stvari dogajajo, seznanimo se s »tipologijo kirurških posegov« v ta najbolj intimni del ženskega telesa:

– odstranitev (obrezanje) kožice, ki obdaja klitoris. Ker je klitoris izredno majhen, je pri tem posegu pogosto poškodovan, in torej delno ali v celoti odstranjen. Ampak tudi v primeru, da ostane, ga navadno brazgotina prekrije in onesposobi, da bi (med vzburjenjem) nabreknil in pričaral vrhunec spolne vzdraženosti. Ta postopek se neupravičeno enači z obrezovanjem dečkov. Tem je odrezana le kožica, ki prekriva glavico penisa. Vse ostalo ostane nedotaknjeno, v pričakovanju enega izmed najlepših občutkov, ki nam jih je, tako ženskam kot moškim, darovala Mati narava;

– odstranitev klitorisa s popolno ali delno odstranitvijo malih sramnih ustnic. Razširjena je zlasti v deželah zahodne Afrike in v Egiptu;

– odstranitev klitorisa ter malih in velikih sramnih ustnic, preostanek tkiva je nato zašit, pri čemer je puščena zgolj majhna odprtinica za odtekanje urina in menstrualne krvi. Da bi se le-ta ne zarasla, vanjo potisnejo slamico ali kaj podobnega. Izvaja se ga na deklicah starih od 3 do 14 let. Tako zašite morajo tedne dolgo ležati z zvezanimi nogami, da se rana zaceli. Postopek, imenovan infibulacija, je razširjen zlasti v deželah vzhodne Afrike, predvsem v Somaliji, Sudanu, Eritreji, izvajajo pa jo tudi nekatera ljudstva v Maliju. Infibulirano žensko mora moški na poročno noč prerezati, da lahko z njo občuje. Zašitje in odpiranje se bosta tekom njenega življenja še večkrat ponovila ob in po rojstvu vsakega otroka;

– obstajajo nato še manj drastični posegi, omejeni na določena geografska območja, pri katerih pride do rezanja, prediranja, vrezovanja in brazgotinjenja spolovila, do žganja klitorisa ali sramnih ustnic, strganja tkiva z nožnične odprtine ter zoženja nožnice z jedkimi snovmi ali zelišči. Večina »obrezovanj« v Indoneziji in Maleziji je omejena na strganje in prebadanje klitorisa z iglo tako, da se pojavi kapljica krvi. Kar počenjajo že v bolnišnici takoj po porodu, z bolj ali manj simboličnim namenom.

Starost deklic je odvisna od vrste postopka in kraja, gre od nekaj dni po rojstvu do navadno 14 let. Običajno poseg izvajajo starejše ženske, zelo spoštovane, vendar brez vsake zdravstvene izobrazbe, v ne razkuženih prostorih, s primitivnimi pripomočki (najpogosteje britvicami) in praviloma brez anestezije, kvečjemu z uporabo kakšnih lokalnih zvarkov.