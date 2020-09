Tako topla noč v septembru le malokrat

Današnja noč je bila ena najtoplejših v septembru v novem tisočletju, po vsej verjetnosti pa tudi od začetka meritev. Na Kraški planoti je deželna meteorološka opazovalnica FJK v Zgoniku namerila najnižjo nočno temperaturo 21 stopinj Celzija, v Trstu 24 stopinj Celzija in v Koprivnem na Goriškem 20,7 stopinje Celzija.

Noč je bila pred tem v septembru v Trstu in Zgoniku v novem tisočletju nekoliko toplejša le leta 2016, in sicer 11. septembra, ko je bila najnižja nočna temperatura v Zgoniku 21,4 stopinje Celzija, v Trstu dan prej 24,6 stopinje Celzija, medtem ko je bila v Koprivnem tedaj temperatura nekoliko nižja. V Koprivnem pa je bila noč v novem tisočletju nekoliko toplejša le lani, toda 1. septembra, torej 15 dni prej, in prav tako 1. septembra 2005, medtem ko je bila enako topla 15. septembra 2011.

Če upoštevamo, da so temperature v novem tisočletju povečini višje kot v preteklih desetletjih, prav tako tudi temperaturni odkloni večji, ni težko ugotoviti, da gre po vsej verjetnosti za eno najtoplejših noči od začetka meritev.

K današnji nočni otoplitvi je poleg subtropskega zraka prispevala tudi šibka burjica, ki je sušila in segrevala ozračje.

Podobne nočne temperature pričakujemo tudi jutri in v četrtek, ko se bo čez dan živo srebro še vzpenjalo nad 30 stopinj Celzija, medtem ko bomo v petek že namerili kakšno stopinjo Celzija manj. Prevladovalo pa bo sončno vreme, ki naj bi se nadaljevalo vsaj do začetka prihodnjega tedna.