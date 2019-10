Taljenje švicarskih ledenikov letos rekordno

Taljenje švicarskih ledenikov je letos doseglo rekordno raven, in to kljub dejstvu, da je bila pretekla zima zelo bogata s snegom. Hudo pa sta jih prizadela dva izrazita poletna vročinska vala.

Švicarski ledeniki so v preteklih petih letih izgubili desetino svoje površine, kaže ravnokar objavljena raziskava švicarske akademije znanosti.

Snežna odeja je bila aprila in maja od 20 do 40 centimetrov višja kot običajno, še konec junija so ponekod izmerili šest metrov snega. Toda po dveh intenzivnih vročinskih valih, prvem konec junija in drugem konec julija, je bil obseg snega in ledu, ki se je stalil, enak letni porabi pitne vode v Švici. Taljenje se je nadaljevalo do začetka septembra.

Glaciologi z züriške tehniške univerze ETH so v nedavni raziskavi opozorili, da bi do konca stoletja lahko izginilo več kot 90 odstotkov od okoli 4000 ledenikov v Alpah, če človeštvo ne bo omejilo izpustov toplogrednih plinov.