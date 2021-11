Tatjana Rojc na zgornjem delu lestvice

Senat sproti objavlja podrobnosti o dejavnosti senatork in senatorjev, vključno z njihovo prisotnostjo na zasedanjih skupščine, pri čemer je merodajna udeležba na glasovanjih. Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je od volitev spomladi 2018 do pred nekaj dnevi pritisnila na gumb tajnih in javnih glasovanj 5910-krat, kar pomeni, da se je bila soudeležena pri 83,5 odst. glasovanj. Če k temu prištevamo njene upravičene odsotnosti, je bila senatorka Rojc doslej navzoča pri 95,8 odst. glasovanj, kar jo uvršča na zgornji del lestvice.

Na dnu lestvice (predzadnje mesto) se je znašel senator DS Tommaso Cerno, ki je bil navzoč le na 5 odst. vseh glasovanj, pri čemer je treba podčrtati, da je bil parlamentarec (njegova družina izhaja iz Terske doline) dolgo časa upravičeno odsoten zaradi bolezni. Tržaška senatorka Forza Italia Laura Stabile je bila navzoča na 89 odst. glasovanj, če upoštevamo upravičene odsotnosti pa na 97 odst. glasovanj.

Na prvem mestu lestvice najbolj navzočih članic in članov zgodnjega doma italijanskega parlamenta se je znašla senatorka Berlusconijeve stranke iz Umbrije Fiammetta Modena (99,3 odstotna navzočnost na glasovanjih), vodja stranke Živa Italija Matteo Renzi je bil prisoten na 42 odst. glasovanj, voditelj Lige Matteo Salvini, ki je bil sicer en čas notranji minister, pa je pritisnil na gumb pri 20 odst. glasovanj.