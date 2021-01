Tatjana Rojc prestopila v novo skupino

Tatjana Rojc ostaja članica Demokratske stranke, a v senatu je prestopila v novoustanovljeno skupino z imenom Evropeisti. V njej so sredinski politiki in posamezniki, ki so po izvolitvi zapustili svoje stranke in delovali kot nepovezani senatorji.

Ta skupina naj bi zagotavljala odločilne glasove za oblikovanje nove vlade po včerajšnjem odstopu premierja Giuseppeja Conteja. Po poslovniku senata se skupine lahko oblikujejo, če imajo vsaj deset članov, zato se je Demokratska stranka odločila, da Rojčevo odstopi snujoči se skupini in s tem omogoči njen nastanek.

O prestopu se je Rojčeva včeraj zvečer pogovarjala z državnim voditeljem demokratov Nicolo Zingarettijem. Odločitev, da prestopi v novo skupino, ni sprejela z navdušenjem, a kot pravi, gre za nujen korak pri oblikovanju nove vlade. Novo vlado pa država potrebuje čim prej.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.