Tatjana Rojc pri Enricu Letti

»Bilo je sproščeno, a obenem plodno in poglobljeno,« je danes po srečanju s tajnikom Demokratske stranke Enricom Letto ocenila senatorka Tatjana Rojc. O sogovorniku je dejala, da je zelo pozoren in da je bil z obravnavanimi temami v grobem že seznanjen iz časa, ko je bil predsednik italijanske vlade, kar je odločilno vplivalo na potek srečanja, ki tako ni ostalo na površini, ampak je seglo v srž problemov.

Beseda je med drugim tekla o vprašanju parlamentarnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v Italiji, volilnem zakonu in o postopku vračanja Narodnega doma, o katerem je senatorka Rojc dejala, da je bila in še vedno je ključna angažiranost predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja.