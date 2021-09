Tatjana Rojc se je v senatu spomnila Adija Daneva (video)

Senatorka Tatjana Rojc se je danes v senatu spomnila tržaškega pevovodje, skladatelja in glasbenika Adija Daneva, ki je v nedeljo preminil v 89. letu starosti.

»Bil je kozmopolit, pa tudi človek zelo povezan s svojo zemljo, s Krasom v tržaškem zaledju. Iz Trsta, kjer se je glasbeno izobraževal na konservatoriju Tartini, ga je veliki talent ponesel na največje svetovne odre: Colon v Buenos Airesu, Opera San Francisco, v Veronsko areno, turinski Teatro Reggio, Fenice v Benetkah, Opero na Dunaju in v številna nemška gledališča,« je med drugim povedala Tatjana Rojc. »Rojen je bil kot Aldo Danev, njegov priimek pa so poitalijančili v Danieli. Ob njegovem dokončnem povratku v Trst se je želel pokloniti svoji skupnosti in je objavil knjigo, posvečeno vokalni tehniki, v kateri je med drugim zaupal tudi več anekdot iz svojega življenja,« je še izpostavila senatorka Tatjana Rojc.