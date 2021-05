Tatovi izpraznili Sportler

Tatovi so že drugič v zadnjem tednu okradli trgovino Sportler v Tavagnaccu pri Vidmu v nakupovalnem središču Terminal Nord. Danes ponoči so v prvem nadstropju s sekiro razbili vitrino in vstopili v trgovino, od koder so odnesli večje število koles ter druge predmete. Škodo še ocenjujejo, znaša pa več tisoč evrov. Na kraj so ob 2. uri ponoči, potem ko se je sprožil alarm, prihiteli karabinjerji in varnostniki podjetja Mondialpol, toda za tatovi ni bilo več ne duha ne sluha.

Pred tem so tatovi že v preteklem tednu, in sicer v noči na četrtek, Sportler že okradli. V trgovino so se podali po strešnem oknu. Tedaj so odnesli več športne in tehnološke opreme v skupni vrednosti 30 tisoč evrov.