Tečaj italijanščine za osebje puljske bolnišnice

V Istri bodo priredili tudi letos tečaje italijanščine za hrvaško govoreče prebivalstvo. Gre za željo večinskega naroda po usvajanju jezika, ki ga uporablja pomemben delež puljskega in istrskega prebivalstva, piše časopis La voce del popolo.

V kratkem bo tako stekel nov tečaj za zdravstveno in pomožno osebje puljske bolnišnice. Tečaje prirejajo Skupnost Italijanov in druge organizacije, potekajo pa v okviru Ljudske univerze mesta Pulj. Odziv je množičen. Tečaja italijanščine za zdravstveno in pomožno osebje puljske bolnišnice se bo udeležilo več kot 200 zdravnikov, bolničarjev in drugih zdravstvenih delavcev, potekal pa bo v osmih skupinah in bo trajal 50 ur. Lani se je podobnih tečajev italijanščine udeležilo okrog 100 obrtnikov in 80 policistov.