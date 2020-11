Tedenski trend okužb v Sloveniji negativen

V Sloveniji so včeraj ob 6580 testiranjih potrdili 1690 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 25,68-odstoten. »Opažamo dnevna nihanja, a je bil trend v tem tednu vseeno opazno negativen,« je podatek komentiral vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Včeraj je v Sloveniji umrlo 31 covidnih bolnikov. Izboljšuje se stanje v bolnišnicah. Včeraj je bilo hospitaliziranih 1022 bolnikov s covidom-19 in jih je na intenzivni negi ležalo 197, štirje manj kot dan prej, je sporočil Jelko Kacin na Twitterju. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 129 bolnikov, sprejeli pa so jih 105, sprostilo se je 45 postelj.