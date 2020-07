Temperatura padla za 10°C, burja dosegla skoraj 100 km/h

Sinočnja izrazita hladna vremenska fronta je prečesala vso deželo in sosednjo Slovenijo. Ponekod v severnih predelih FJK ter v notranjosti Slovenije so se ponoči pojavljale tudi močne nevihte, drugod so bile količine dežja manjše. Zapihala pa je močna burja. Njen najmočnejši sunek je deželna meteorološka opazovalnica FJK namerila ob 3. uri zjutraj, ko je dosegla hitrost 96 km/h.

Padec temperature je bil občuten, ozračje se je v povprečju ohladilo za okrog 10 stopinj Celzija, ponekod tudi več. V Trstu so včeraj ob 20. uri namerili 28,8 stopinje Celzija, ponoči pa se je živo srebro spustilo do 16,9 stopinje Celzija, na Goriškem pod 15 stopinj Celzija in na Kraški planoti do 13 stopinj Celzija. Občutno se je ohladilo tudi morje, ki ima po izrazitem premešanju zaradi burje zdaj le 18,8 stopinje Celzija.

Gasilci so zaradi zlomljenih vej in podrtih dreves na Tržaškem opravili deset intervencij, precej dela so imeli tudi lokalni policisti, toda o večjih težavah ne poročajo.

Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo malo nad 25 stopinjami Celzija. Burja bo čez dan slabela in do večera povečini ponehala. Od jutri do petka bo povečini sončno in iz dneva v dan topleje.