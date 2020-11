Teroristični napad na Dunaju: »Napadalec islamistični terorist«

Dark Theme

V središču avstrijske prestolnice Dunaj so bile sinoči, 2. novembra, v streljanju po poročanju avstrijskih medijev ubite najmanj tri osebe (in ne šest, kot je zgledalo včeraj zvečer), vsaj 17 je bilo ranjenih. Med huje ranjenimi je tudi 28-letni policist, so navedli na avstrijskem notranjem ministrstvu. Avstrijski notranji minister Karl Nehammer je streljanje takoj označil za teroristični napad, kasneje pa dodal, da je bil močno oboroženi storilec simpatizer džihadistične Islamske države (Is). Nosil je samomorilski pas, za katerega se je nato izkazalo, da je bil lažen. Policija je že ponoči vdrla v njegovo stanovanje in ga preiskala. Dunajska policija ni želela razkriti podrobnosti o napadalčevi identiteti.

Domnevni storilec

Enega napadalca so policisti ustrelili, napadalcev je sicer bilo več, oboroženi so bili s puškami, napadi pa so se zgodili na šestih različnih lokacijah, je mogoče prebrati na uradnem Twitter profilu policije.