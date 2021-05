Testirali bodo udeležence poroke in sprejema

Hrvaška bo že ta teden izvedla pilotni projekt nadzorovane udeležbe poroke in sprejema ob testiranju udeležencev na covid-19. Z njim želijo hrvaške zdravstvene oblasti ugotoviti stopnjo dosežene imunosti prebivalstva. Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Cepak meni, da se bo omenjeni projekt dobro obnesel in da ne bo okuženih.

V četrtek se bo sprejema udeležilo 80 oseb, v soboto pa poroke 120 povabljencev. Šlo bo za osebe, ki so že bile cepljene, ki so prebolele koronavirus ali ki so opravile testiranje malo pred dogodkom. Teden po obeh poskusnih druženjih bodo udeležence testirali, da bi ugotovili, če je morda kdo okužen. Cepak je prepričan, da se bo vse dobro izteklo, kar bi lahko predstavljalo dobro popotnico pri nadaljnjih rahljanjih.