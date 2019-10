Težave na avtocesti zaradi stavke v pristanišču

Stavka v tržaškem pristanišču vpliva tudi na promet na deželnem avtocestnem omrežju, kjer ponekod nastajajo zastoji. Tovornjake, ki jim je zaradi stavke onemogočen dostop v tržaško pristanišče, pri Vilešu preusmerjajo na avtocesto A34 in nato v tovorno postajališče družbe SDAG v Gorici. Zastoji nastajajo med vozliščem pri Palmanovi in Vilešem v smeri proti Trstu. Promet je upočasnjen tudi v smeri proti Benetkam. Zaradi gostega prometa so tudi avtocestna počivališča polna tovornjakov.

Tržaško pristanišče se je danes pridružilo vsedržavni stavki zaradi tragične smrtne nesreče delavca na terminalu turških trajektov, ki se je pripetila v soboto. Delavci stavkajo prvo uro posameznih izmen.