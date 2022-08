Težje poškodovan jadralni padalec

Na območju občine Tolmin se je včeraj huje poškodoval 59-letni jadralni padalec, nemški državljan, ki je kmalu po vzletu trčil v jadralno padalo 39-letne nemške državljanke. Zaradi poškodbe na padalu je prisilno pristal na travniku blizu ene od stanovanjskih hiš v Ljubinju, je sporočila Policijska uprava Nova Gorica. Pri zasilnem pristanku se je predvidoma huje telesno poškodoval (sum zloma leve goleni), 39-letna jadralna padalka pa je kasneje nepoškodovana pristala na območju Tolmina.

Poškodovanca so na kraju oskrbeli in predali članom helikopterske nujne pomoči iz Brnika, ki so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center.

Policisti so ugotovili, da sta jadralna padalca v sredo okoli 12.15 v lastni režiji vzletela iz vzhodnega pobočja vzletišča za jadralne padalce na Kobali. Kmalu po vzletu sta padali na višini približno sto metrov trčili, pri tem se je padalo 59-letnika poškodovalo in je začelo izgubljati višino.

Policisti bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, obveščen je bil tudi pristojni preiskovalec letalskih nesreč in incidentov.