Tihotapci ljudi večkrat mladi, mika jih takojšen zaslužek

Kot vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper ima Primož Ogrinc pregled nad postopki, ki zadevajo tihotapljenje ljudi čez mejo.

V zadnjih treh tednih so se v Sloveniji zvrstili trije tragični dogodki, ugasnila so tri življenja. V vseh treh primerih je šlo za begunce, migrante. Kako to ocenjujete? Gre za naključje ali je to mogoče povezano z morebitnim povečanim tokom ljudi, ki se v želji po boljšem življenju podajo na nevarno pot?

Ne, ne moremo reči, da gre za povečan migracijski tok. Jaz bi to prej pripisal nekemu naključju in storilcem, ki se v nekem danem trenutku odločijo, da ne bodo ustavili policiji.

Če me občutek ne vara, se za »posel« vodenja ljudi čez mejo odločajo dokaj mlade osebe. Zakaj?

Menim, da gre tukaj za mladostniško naivnost. In željo po hitrem zaslužku. Kar pa seveda tisti, ki take premike organizirajo, s pridom izkoriščajo.