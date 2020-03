Tirolski Wuhan: škandal in prikrivanje

Tirolski Wuhan. Tako evropski mediji imenujejo zelo znano smučarsko središče Ischgl na avstrijskem Tirolskem, v katerem se je za koronavirusom okužilo več sto (nekateri govorijo o več tisoč) smučarjev iz raznih evropskih držav in iz katerega prihajajo pretresljive novice. Prva opozorila o okužbah so prišla že prvega marca, ko so Islandci ugotovili okužbo pri 15 svojih državljanih, ki so smučali v »avstrijski Ibizi«, kot mnogi pravijo tirolskemu kraju. Drugo resno znamenje je prišlo 7. marca, ko je bil na testu pozitiven eden od delavcev lokala v smučarskem središču, alarmi pa so Avstrijcem začeli zvoniti, ko so okužbo potrdili še pri 15 osebah, ki so bile v tesnem stiku z delavcem.

Neverjetno je, da so smučišča zaprli šele 13. marca, še hujše pa je, da so odgovorni za nevarnost, razkrivajo mediji, menda vedeli, a so jo prikrivali.

»Zabavljaška mašinerija se je v Ischglu nemoteno nadaljevala, tudi ko bi se morala že davno ustaviti. Škandal je v tem, da so že teden dni prej vedeli za posamični okužbe, a so to zadevo povsem ignorirali. Zabave so potekale v gneči v zelo tesnih prostorih, za nameček so po mikrofonih stresali šale o koronavirusu,« je povedal nemški novinar, ki je bil v tistem času na Tirolskem. Avstrijski mediji pišejo, da je odgovorne treba obtožiti za namerno širjenje virusa za ceno profita. »Pohlep je prevladal nad skrbjo za zdravje prebivalcev in obiskovalcev«, je zapisal dunajski Der Standard.