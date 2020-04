Tirolsko bo tožilo tudi devet Slovencev

Tudi devet Slovencev se je pridružilo kolektivni tožbi avstrijske Zveze za varstvo potrošnikov, ki je zoper deželne politike in nekatera podjetja na Tirolskem vložila kazensko ovadbo zaradi množičnih okužb s koronavirusom v smučarskem središču Ischgl. Pri zvezi se je doslej oglasilo že skoraj pet tisoč turistov, ki so se okužili v Ischglu in okolici. Pristojnim zdravstvenim in političnim oblastem očitajo malomarnost in prikrivanje širjenja okužb.

Pri potrošniški zvezi so tudi prepričani, da so se oblasti na Tirolskem odzvale prepozno, zato bodo v imenu okuženih turistov zahtevali odškodnine.