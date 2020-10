Tisoči nagrajeni ogled razstave Morje – naše življenje

Družina Košuta iz Vižovelj je kot tisoča minulo soboto prestopila prag razstave Morje – naše življenje: spomini nabrežinske ribiške družine in jo je zato doletela posebna čast. Mala Mia in Filip, ki sta bila v spremstvu mame Marine in očeta Iva, sta prejela v dar priložnostni bon, unovčljiv v Tržaškem knjižnem središču.

Sicer pa sta nad obiskom razstave organizatorja, ZSKD in Slovenski etnografski muzej, zadovoljna. Številčnost obiskovalcev ni le spodbudna, ugotavljajo, temveč je tudi dokaz, da se je postavitev razstave obrestovala kljub nenaklonjeni situaciji.

Razstava, ki je nastala v soorganizaciji Občine Trst, bo na ogled v Skladišču 26 starega pristanišča v Trstu do vključno 1. novembra (urnik: sreda, četrtek petek 14.00-19.00; sobota in nedelja 10.00-19.00), in sicer ob spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, s čimer organizatorji zagotavljajo popolno varnost.

Morje – naše življenje ni le zbirka eksponatov, ampak prava zgodba, ki obiskovalca popelje v vsakdanje življenje slovenske ribiške družine Caharija – po domače so to bili Babčevi iz Nabrežine –, med Krasom in morjem, med oljkami, vinogradi in strmo obalo.