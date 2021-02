Seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 13.08 zabeležili potresni sunek magnitude 4,0 pri Petrinji na Hrvaškem. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili tudi posamezni prebivalci obmejnega območja jugovzhodne Slovenije ter v Bosni in Hercegovini.