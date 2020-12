V popoldanskih urah so se tla trikrat občutneje stresla tudi pri Veroni. Najmočnejši potresni sunek z magnitudo 4,4 je italijanski inštitut za geologijo in vulkanologijo INGV zabeležil ob 15.36, prej pa še dva sunka z magnitudo 3,4 oz. 2,8. Zlasti zadnji najmočnejši sunek so zaznali prebivalci v večjem delu severne Italije. Nadžarišče je bilo 22 km južno od Verone. Po prvih podatkih ni bilo škode.