Tla so se stresla blizu Jelšan

Seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.55 zabeležili potresni sunek magnitude 3,0 blizu Jelšan. Ob 7.02 je na istem območju nastal še šibkejši potres magnitude 1,7.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, močnejši potres pa so čutili posamezni prebivalci Postojne, Pivke, Knežaka, Ilirske Bistrice, Ribnice, Loškega Potoka in okoliških naselij, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.