Danes ob 9.27 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,0 blizu Trbiža, 12 km severozahodno od Rateč. Po podatkih italijanskega instituta za vulkanologijo in geologijo INGV je potres dosegel magnitudo 2,3 in je bil na globini 8 km. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Kanalske doline in območja na Tromeji. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).