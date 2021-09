Tla so se stresla v bližini Pušje vasi

Tla so danes ob 11.18 stresla 12 km severovzhodno od Gumina v bližini Pušje vasi. Seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so namerili magnitudo 2,8, italijanski seizmološki inštitut (INGV) pa je nameril magnitudo 3,3,

Za zdaj kaže, da so potres čutili predvsem na ožjem nadžariščnem območju, med drugim v Kobaridu in Bovcu, pa tudi na Tolminskem in v Brdih ter ponekod na Goriškem. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.