Danes ponoči ob 3.12 so se tla močneje stresla v severnih predelih Furlanije - Julijske krajine. Državni seizmološki inštitut INGV je zabeležil potresni sunek magnitude 3,4 v Dunji (Dogna) na Videmskem, osem kilometrov od Tablje in devet kilometrov od Rezije. Potres so čutili tudi prebivalci okoliških krajev. Po prvih ocenah nihče ni bil poškodovan in potres ni povzročil škode.