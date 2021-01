»To je domači terorizem, napad na demokracijo brez primere««

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je sredin vdor podpornikov odhajajočega predsednika Donalda Trumpa v ameriški kongres danes označil za enega najmračnejših dni v zgodovini ZDA. Kot je dejal v Wilmingtonu v zvezni državi Delaware, napadalci niso bili protestniki, ampak domači teroristi.

Dodal je, da je množica skušala utišati glas skoraj 160 milijonov Američanov, ki so kljub pandemiji covida-19 oddali svoj glas na volitvah. Ocenil je še, da je šlo za napad na ameriško demokracijo brez primere.

Ameriškim oblastem je Biden očital, da so Trumpove podpornike v sredo obravnavali precej bolj prizanesljivo kot protestnike proti rasizmu oz. gibanje Black lives matter, ki jih je lani v Washingtonu na silo razgnala policija.

»Nihče ne more trditi, da skupine, ki bi včeraj protestirala proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ne bi obravnavali veliko, veliko drugače kot nasilnežev, ki so vdrli v Kapitol,« je poudaril in dejal, da je to nesprejemljivo.

Vdor v ameriški kongres je po Bidnovem mnenju posledica dolgotrajnih Trumpovih napadov na demokracijo. Kot je dejal Biden, je Trump v štiriletnem mandatu zalo jasno dal vedeti, da prezira demokracijo v Ameriki in že od začetka napadal demokratične institucije.