»To je prva prekoračitev pooblastil«

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš je dal izjavo za medije glede dogodka na območju Glinščice, na slovensko-italijanski meji. Dejal, je da je v interesu slovenske vojske, da bi dogodek razčistili. »Ne dopuščamo zlorab in prekoračitev pooblastil, vsako odstopanje je treba sankcionirati,« je bil jasen brigadir Glavaš. »Od leta 2015 je vojska opravila več kot 110.000 nalog varovanja državnih meja, večjih zlorab in prekoračitev pooblastil v tem trenutku nismo zaznali. To je prva, ki se je zgodila in seveda o njej se bomo še pogovarjali, ko bo preiskava kot taka tudi zaključena«.