Toča na Goriškem in na zahodnem Krasu

V drugem delu noči, malo pred 5. uro zjutraj, ko je naše kraje dosegel drugi hladnejši del vremenske fronte, je nastala izrazita nevihtna linija, ki je segala od zahodnokraških predelov do Goriškega. Marsikje je padala toča, ki je mestoma tudi pobelila ceste in povzročala težave. Tako so na Goriškem za počiščenje cestišča in kanalizacije morale celo posredovati pristojne službe.

Vremenska fronta zdaj zapušča naše kraje, vreme se je izboljšalo, pred nami pa je povečini sončen konec tedna.

Slabo vreme je v teh dneh marsikje v deželi povzročalo težave zaradi poplav in podrtih dreves. Dežela FJK je včeraj zaradi posledic dolgotrajnega dežja in močnega vetra tudi razglasila izredno stanje.