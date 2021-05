Toča pobelila okolico Trsta

Iz nevihtnega oblaka, ki je okrog 17.30 od zahoda dosegel Tržaški zaliv, se je ponekod, zlasti mestoma na Kraški planoti in tudi v nekaterih delih mesta, usula toča. Deloma je padala mehka toča, ponekod pa tudi sodra. Drugje so se pojavljali nalivi, ob močnih nevihtah je zapihal tudi močan veter. Temperatura se je občutno spustila.

Približno eno uro pred Tržaško je drug nevihtni oblak dosegel tudi Gorico, kjer so se prav tako pojavljale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Temperatura se je tudi na Goriškem občutno spustila.

Današnje prehodno poslabšanje ob prehodu vremenske fronte je le uvod v občutno izboljšanje vremena v tem koncu tedna. Že v prihodnjih urah se bo vreme povsod izboljšalo, ni izključeno sicer, da lahko mestoma nastane še kakšna nevihta.

Od jutri do ponedeljka bo namreč prevladovalo sončno vreme in bo proti nam pritekal suh zrak, ozračje bo čisto in vremenske razmere zelo prijetne. Najvišje dnevne temperature pa bodo presegale 20 stopinj Celzija.