Toča poškodovala polja in vinograde

Včeraj v popoldanskih urah so se pojavljale nevihte, ki so bile ponekod močne. V naši deželi je na Trbiškem padala toča, o krajevnih neurjih so poročali tudi iz pordenonske pokrajine. Drugod so se pojavljali posamezni nalivi. Močnejše nevihte pa so nastajale le nekaj kilometrov onstran meje, tako je ponekod na Krasu, denimo na območju Škrbine, klestila toča. Poškodovala je med drugim polja in vinograde.

Šlo je za pronicanje nekoliko bolj svežega višinskega zraka, ki je ob pregretih zemeljskih tleh občutno povečeval nestanovitnost.

Od danes do vključno sobote bo vreme povečini sončno in stanovitno, v nedeljo pa pričakujemo poslabšanje s padavinami in ohladitvijo.