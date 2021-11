Točili neustrezno dizelsko gorivo

V Vidmu je osebje agencije za carine in monopole na bencinskem servisu odkrilo neustrezno dizelsko gorivo, ki ni bilo skladno s predpisi. Črpalko so zasegli, upravitelja pa so ovadili. Črpalkar je točil dizelsko gorivo slabše kvalitete, ki ni spoštovalo zakonskih predpisov. Goljufijo so odkrili v sklopu kontrole za preprečevanje nezakonitih poslov pri trženju goriv. Vzorce je pregledal laboratorij agencije za carine iz monopole iz Benetk, pri čemer je analiza pokazala, da je bilo dizelsko gorivo, ki so ga točili v omenjenem bencinskem servisu, neustrezno in da ni spoštovalo predpisanih normativov.