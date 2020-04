Tokrat slabše le na Pordenonskem

V FJK so v nedeljo potrdili 14 novih okužb (sedem manj kot v soboto) s koronavirusom in eno smrtno žrtev (štiri manj kot v soboto) na Pordenonskem. Od začetka epidemije je tudi zaradi covida-19 umrlo 264 ljudi (136 v Trstu, 67 v Vidmu, 57 v Pordenonu in štiri v Gorici). Skupno so doslej zabeležili 2917 primerov okužbe: 1181 na Tržaškem (štiri več kot v soboto), 938 na Videmskem (en primer več kot v soboto), 621 na Pordenonskem (osem primerov več kot v soboto) in 175 na Goriškem (en primer več kot v petek). Skupno je okrevalo 1257 ljudi (26 več kot v soboto), dodatnih 148 (177 manj kot v soboto) nima simptomov in še čaka na negativen bris. Na intenzivni negi leži 13 bolnikov (dva manj kot v petek), v ostalih oddelkih 129 pacientov (sedem več kot v soboto), v domači izolaciji pa je 1106 ljudi (159 več kot v soboto). Tudi tokrat deželna vlada ni posredovala števila analiziranih brisov, podpredsednik FJK Riccardo Riccardi, ki je pristojen za zdravje, pa je v nedeljo zjutraj dejal, da je bilo v deželi opravljenih skupno

37.211 brisov.