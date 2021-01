Top 10 v letu 2020: meja, mrtve čebele, virus in Trump

Za nami je leto 2020, ki se bo marsikomu neizbrisno vtisnilo v spomin. Zato nas je zanimalo, katere vsebine na spletni strani Primorskega dnevnika so najbolj pritegnile vašo pozornost. Veliko zanimanja je bilo za novice o meji: zaprti, odprti, tisti med Slovenijo in Italijo, a tudi slovensko-hrvaški. Tudi vsakodnevne posledice protikoronavirusnih ukrepov so bile deležne precejšnje pozornosti.

Globoko vas je presunila novica o krutem požigu panjev, v katerem je umrlo več kot milijon čebel. Najuspešnejša intervjuja pa sta bila o koronavirusu in Donaldu Trumpu oz. o predsedniških volitvah v ZDA. Če bi si kdo želel osvežiti spomin, je tu seznam.

1. Ljubljana zapira vrata2. Z ognjem nad čebele3. »Popolno zaprtje meje, če se bo izigravanje nadaljevalo«4. Slana globa voznici iz Hrvaške5. Na stežaj odprta vrata je Slovenija spet priprla6. »Samoizolacija je naše najboljše orožje«7. »Trump naj se pobere, z njim tudi njegova žena«8. Migranti in streli9. Slovenija šele sprošča ukrepe, a Ljubljančani se težko odpovejo tržnici10. »Nikoli več ne bom šel v Slovenijo po gorivo!«