Toplo kot spomladi

Z obratom vetrov od jugozahoda so po pričakovanjih temperature danes občutno poskočile in se ponekod celo približujejo zgodovinskim decembrskim rekordom.

V deželi FJK je najtopleje ob morju, kjer je deželna meteorološka opazovalnica FJK ob 15. uri namerila 17,2 stopinje Celzija. Pihlja pa jugovzhodni veter. V Zgoniku je bilo ob isti uri skoraj 15 stopinj Celzija, medtem ko so kakšno stopinjo Celzija manj namerili na Goriškem in v Benečiji, kjer je vpliv jugovzhodnega vetra manjši. Najnižje nočne temperature so tudi v gorskem svetu ostale nad lediščem, medtem ko so bile v nižinah od 10 stopinj Celzija navzgor.

Današnje jutro je bilo večinoma zelo toplo tudi v Sloveniji. Arso je davi na letališču v Mariboru nameril 15 stopinj Celzija, v Kočevju, Velenju in Murski Soboti pa 14 stopinj Celija. Pri Arsu pa opozarjajo, da je bilo na današnji dan pred 30 leti še topleje, ponekod so tedaj namerili celo do 21 stopinj Celzija.

Podobno toplo in razmeroma vlažno vreme kot je današnje, bo vztrajalo večji del tedna. Občasno bodo možne tudi manjše padavine.