Torkova potepanja v Poletnem miksu

V rubriki Potepanja vas na sprehod po Trstu tokrat vabi Marta Ivašič, in sicer k iskanju sedmih tržaških Ateninih sov. V Gorico vabi Aldo Rupel, in sicer v slovensko Gorico, saj v svojem prispevku vse predele in ulice poimenuje s slovensko različico. Katja Željan pa se je sprehodila po Vipavskem Križu.

Sledi mladinski kotiček, v katerem lahko preberete četrti del zgodbe Roberta Šabca Štiriperesna deteljica in zaklad z ladje Rex, pa tudi verze za najmlajše. Na voljo imate igrico za Bistre glavice.

Kot običajno vas čaka nov del romana Dušana Jelinčiča Kam gre veter, ko ne piha in stripa Črni plamen.