Dobro branje!

Torta s spleta

Ko brskamo po milijonu spletnih strani, ki se ukvarjajo s kulinariko, je recept oz. recepti, saj jih je nešteto, za torto z nutello eden najbolj pogostih. Priznam, da nobenega od številnih, ki sem jih videl, nisem preizkusil, predvsem zato, ker mi nutella ni posebno všeč, potem pa tudi zato, ker nisem posebno vešč v pripravi sladic. A recept, ki vam ga bom dal danes, se mi zdi še kar zanimiv. Ponavljam, gre samo za enega od številnih receptov za torto z nutello, ki je, kot kaže, ena najbolj priljubljenih sploh.

Za biskvit potrebujemo:

200 g masla

100 g sladkorja v prahu

200 g praženih lešnikov

200 g nutelle

vrečko vanilin sladkorja

10 jajc;za nadev: pol litra sladke smetane

200 g temne grenke čokolade s čim večjo vsebino kakava, vrečko vanilin sladkorja

za glazuro:

150 g temne kuverture

nekaj žlic nutelle za premaz

2-3 žlice koruznega olja

Maslo in sladkor penasto vmešamo, med stalnim mešanjem dodamo enega za drugim, rumenjake, nutello in mlete pražene lešnike. Iz beljakov, ki smo jim dodali ščepec soli in vanilin sladkor, stepemo trd sneg. V prej pripravljeno zmes narahlo vmešamo najprej tretjino snega, nato še preostali dve tretjini.

Maso zlijemo v namaščen 26-centimetrski pekač, ki smo ga obložili s peko papirjem in pri 160 stopinjah pečemo 1 uro. Ko je biskvit pečen, ga ohladimo in pustimo čez noč v hladilniku. Naslednji dan razrežemo biskvit na dve enaki plasti.

Sedaj se lahko lotimo nadeva. Zavremo smetano in prelijemo čez čokolado, ki smo jo zdrobili na majhne koščke in dodamo še vanilin sladkor. Na šibkem ognju z metlico mešamo kremo, dokler se čokolada popolnoma ne raztopi. Skledo sedaj namočimo v večjo posodo z vodo in ledom in počakamo, da se krema popolnoma ohladi, medtem pa mešamo z metlico, dokler se ne začne gostiti. Ko je že kar gosta jo stepemo z električnim mešalnikom, da postane čvrsta. Spodnjo plast nadevamo s kremo in pokrijemo z drugo plastjo. Torto postavimo dve uri v hladilnik, da se krema dokončno strdi.

Nato jo vzamemo ven in premažemo z nutello po celotni površini. Čokolado za glasuro raztopimo nad soparo in večkrat premešamo. Ko je stopljena, prilijemo olje in premešamo. Prelijemo po celotni površini torte.

Pri pripravi, kot vidimo, nismo uporabili moke, tako da je ta torta primerna tudi za tiste, ki bolehajo za celiakijo, če seveda v sami nutelli ni nekaj moke, kar pa mi ni znano.

Dober tek!

Ivan Fischer