Tovor žitaric se je usul na cestišče

Avtocesto A4 so na odseku med Portogruarom in San Stinom v smeri Benetk zaprli malo po 13. uri zaradi trčenja, v katerega so bili vpleteni trije tovornjaki. Na srečo ni bilo poškodovanih, eden od tovornjakov pa je izgubil tovor žitaric, ki se je usul na cestišče.

Na kraju so policisti, reševalci in osebje družbe Autovie Venete, ki odpravlja posledice nesreče.

Vozila iz smeri Trsta izločajo pri Portogruaru in jih preusmerjajo na avtocesto A28. Pred razcepom za avtocesto A28 je ob 14.40 bila kolona vozil dolga 2,8 kilometra, pri San Stinu pa skoraj 4 kilometre.