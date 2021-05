Tovornjak s priklopnikom vozil več kot 15 ur

Policisti so na avtocesti A28 v kraju Villotta na Pordenonskem ustavili tovornjakarja, ki se je z goljufijo izognil obveznemu beleženju tahografa oz. je manipuliral z njegovimi podatki. Da bi bilo razmerje med urami vožnje in obveznega počitka skladno s predpisi, je v zadnjem tednu uporabljal tudi kolegovo osebno vozniško izkaznico z mikročipom. Tahograf je tako beležil ure obveznega mirovanja oz. počitka, medtem ko je tovornjakar v resnici vozil pod kolegovo identiteto. Večkrat je tako presegel dovoljeno število ur vožnje in prikril obvezne dnevne premore. Brez počitka je vozil celo več kot 15 ur, medtem ko bi jih lahko največ do 10 v enem dnevu ob vmesnih premorih. Počival pa je le pet ur, ko bi jih moral najmanj deset.

Policisti so tovornjakarju naložili več glob v skupni vrednosti 4200 evrov in so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Oglobili so tudi prevozno podjetje, kjer je zaposlen in kolega, ki mu je nudil vozniško izkaznico. Prevozno podjetje bodo tudi obiskali delovni inšpektorji.