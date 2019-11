Tovornjak vijugal po avtocesti

Prometna policija iz Vidma je na avtocesti A4 pri izvozu Porpetto, kjer potekajo dela za gradnjo tretjega voznega pasu, ustavila tovornjak, ki je vijugal po avtocesti. Vozniku so opravili alkotest. Pokazal je, da vozi pod vplivom alkohola. Policisti so med drugim ugotovili, da je bil tovornjakar pred le enim letom oglobljen ravno zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Za tokratno ponovitev omenjenega prometnega prekrška prometni zakonik predvideva zaporno kazen od 8 do 18 mesecev, prepoved vožnje od 32 do 72 mesecev in odvzem vozniškega dovoljenja.