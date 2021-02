Tožilec pozablja, da Italija ni sodila svojim vojnim zločincem

Dnevnik Corriere della Sera je intervjuval nekdanjega vojaškega tožilca v Padovi Sergia Dinija (danes je sodnik na kazenskem sodišču), ki je pred nekaj več kot dvajsetimi leti začel kazenski pregon proti domnevnemu poveljniku taborišča v Borovnici, kjer so bili po koncu vojne zaprti pripadniki italijanske Salojske republike, ki so jih zajeli v Sloveniji. Dini je preiskoval tudi t.i. goriške povojne deportacije in dogajanja leta 1944 na Planini Bala (v it. malga Bala) v bližini Predela, v katerih je pod streli slovenskih partizanov padlo dvanajst karabinjerjev, ki so se po kapitulaciji Italije pridružili Salojski republiki.

Nekdanji vojaški tožilec pravi, da je odkril domnevne storilce zločinov (v pogovoru jih ne imenuje), zaradi raznoraznih postopkovnih zapletov (in tudi zaradi pomanjkanja politične volje, pravi) pa so vse preiskave padle v vodo. Zanimiv je zadnji del intervjuja, v katerih Dini obžaluje, da ni prišlo do procesa za Borovnico, Gorico in krvava dogajanja nad Predelom ter takole zaključuje: »Ko se govori o vojni obstaja ena sama enostranska pravica, to je tista, ki jo pišejo zmagovalci na koži poražencev. Nemci so izgubili vojno in so jim sodili, Slovani so v vojni zmagali in so ostali nekaznovani, ne glede na strahote fojb«. Manjka podatek, da Italijani niso nikoli sodili svojim vojnim zločincem v okupiranih državah.