Tragedija na avtocesti A28

Na avtocesti A28 med krajema Villotta in Azzano Decimo v smeri proti Coneglianu je sinoči ob 20.30 športni terenec silovito trčil v avtomobil fiat panda, v katerem so bile dve ženski in dve mali sestrici. Trčenje je bilo tako silovito, da sta obe ženski, 21-letnica iz kraja Mareno di Piave in 25-letnica iz Conegliana na kraju nesreče umrli, sestrici pa sta bili poškodovani, najmlajša, stara le nekaj mesecev, se na oddelku za intenzivno zdravljenje v videmski bolnišnici bori za življenje.

Športni terenec se je po trčenju prevrnil. Voznik, ki jo je odnesel brez poškodb, se je sam izvlekel iz razbitin in je peš pobegnil po tamkajšnjih poljih. Policisti so ga izsledili in aretirali. Gre za bolgarskega državljana z bivališčem v Pordenonu.

Na kraju nesreče so bili reševalci službe 118, gasilci, osebje družbe Autovie Venete in policisti. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, policisti pa preiskujejo njene vzroke. Avtocesti odsek med krajema Villotta in Azzano Decimo je bil zaprt skoraj do polnoči.