Traktor ga je zmečkal

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Cordenonsu, kjer je v nesreči, ki se je pripetila na polju, traktor zmečkal voznika, starega 81 let. Iz še nepojasnjenih vzrokov ga je povozil zadnjim kolesom in ga hudo poškodoval. Voznik je obležal na tleh nezavesten. Na kraj sta prispela reševalno vozilo ter zdravniški avtomobil iz Pordenona in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v kritičnem stanju. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.