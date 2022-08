Traktor s priklopnika izgubil tovor grozdja

Gasilci iz Pordenona so posredovali na državni cesti št. 13 Pontebbana, kjer je v Pordenonu v križišču z Ul. Grigoletti traktor s priklopnikom zapeljal s ceste in se delno prevrnil, pri čemer je izgubil tovor grozdja. Zaradi delnega zaprtja ceste so nastali daljši zastoji.

Gasilci so odpravili posledice nesreče. Z žerjavom so dvignili traktor, ki se je zagozdil na obcestnem zidku, nato so poskrbeli še za priklopnik, ki je imel poškodovano pnevmatiko. Posredovanje so zaključili ob 12.30. V nesreči ni bilo poškodovanih. Na kraju so bili redarji iz Porcie.