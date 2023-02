Trčenje na avtocestnem priključku pri Devinu

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes pozno popoldne posredovali ob počivališču avtocestnega priključka pri Devinu v smeri Trsta, kjer sta trčila dva avtomobila. Tri osebe so bile poškodovane. Reševalci so jim na kraju nudili prvo pomoč, nato so vse tri prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so dve osebi sprejeli z rumeno triažno kodo, eno pa, lažje poškodovano, z zeleno. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke.