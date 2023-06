Trčili trije avtomobili, enega odbilo v jarek

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj on 7.30 posredovali na deželni cesti št. 354 pri Latisani, kjer so bili v smeri Lignana Sabbiadoro trije avtomobili vpleteni v trčenje, pri čemer je enega odbilo v obcestni jarek. Poškodovani voznik je ostal ukleščen v razbitinah. Mimoidoči, ki so prisostvovali nesreči, so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Operaterji so na kraj poslali dve reševalni vozili iz Latisane in reševalni helikopter ter gasilce, ki so potegnili voznika iz avtomobila. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je bil pri zavesti, so sporočili reševalci. Reševalci so na kraju oskrbeli še ostala dva udeležena voznika, ki sta bila lažje poškodovana. Z reševalnima voziloma so ju prepeljali v bolnišnico v Latisani, kamor so ju sprejeli z zeleno triažno kodo.

Na kraju nesreče so bili tudi lokalni policisti iz Latisane in karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.