Tremul premagal Žižo

Maurizio Tremul bo še štiri leta predsedoval Italijanski uniji (IU), osrednji organizaciji Italijanov v Sloveniji in Hrvaški. Na včerajšnjih neposrednih volitvah je Tremul (55 odstotkov glasov) premagal svojega tekmeca Feliceja Žižo, sicer poslanca v slovenskem parlamentu. Po neuradnih podatkih je volilo le 16 odst. volivcev na približno 30 tisoč volilnih upravičencev. Najvišjo volilno udeležbo so zabeležili v Vižinadi (51 odstotkov), najnižjo pa na Reki, kjer je šlo na volišča le nekaj nad pet odstotkov pripadnikov tamkajšnje italijanske narodne skupnosti. Predsednik izvršnega odbora (vlade) bo še naprej Marin Corva, ki je bil edini kandidat za to mesto.

Tremul je za krmilom krovne manjšinske organizacije vse od osamosvojitve Slovenije in Hrvaške, to se pravi več kot trideset let. V tem času je zamenjal funkcijo predsednika IU in izvršnega odbora izmenično s Furiom Radinom, ki je več kot trideset let italijanski poslanec v hrvaškem saboru. Žiža je hotel pripadnike manjšine prepričati, da je Tremul preveč let predsednik IU in ga je treba zato nujno zamenjati, stari-novi predsednik pa je očitno uspešno igral na karto uspehov in dosežkov svojega predsedovanja. V vsakem primeru je italijanska manjšina posebno v Sloveniji globoko razklana.