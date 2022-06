Tremul za revanšo, Žiža stavi na nezadovoljneže

Po dvoboju na parlamentarnih volitvah v Sloveniji se bosta jutri Maurizio Tremul in Felice Žiža pomerila še za predsedstvo Italijanske unije (IU), krovne organizacije italijanske skupnosti v Sloveniji in Hrvaški. Tokratna volilna kampanja ni bila tako ostra kot tista za zajamčeni mandat v državnem zboru, vseeno ni manjkalo polemik in precej napetih soočenj, kot sta bila tista na koprskem radiu in televiziji.

Na volitvah pred štirimi leti, na katerih je bil Tremul edini predsedniški kandidat, je glasovalo nekaj nad pet tisoč volivcev od okoli trideset tisoč volilnih upravičencev, kar ni ravno spodbudna številka, prej nasprotno. Edini kandidat za predsednika izvršnega odbora (vlade) je sedanji predsednik Marin Corva, ki je pred štirimi leti premagal nekdanjega ravnatelja italijanskega gledališča na Reki Sandra Damianija. Slednji je nameraval kandidirati tudi tokrat, a za kandidaturo ni zbral dovolj podpisov.

In zakaj se je Žiža po ponovni izvolitvi za poslanca v Ljubljani odločil za predsedniško kandidaturo v Italijanski uniji? Novinarjem je povedal, da so ga v kandidaturo dejansko prisilile zelo neurejene razmere tako v krovni organizaciji kot v manjšini, posebno na Hrvaškem, kjer po njegovem IU izgublja stik z ozemljem, predvsem pa z italijansko govorečim prebivalstvom. Unija nujno potrebuje ne samo novo in svežo politiko, temveč tudi korenito kadrovsko prevetritev, ki jo Tremul po tolikih letih vodenja res ne more zagotavljati, meni Žiža.