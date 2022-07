»Trendu naraščanja primerov ne sledi porast števila hospitaliziranih«

V Sloveniji so včeraj ob 619 PCR-testih in 4547 hitrih antigenskih testih potrdili 1470 okužb z novim koronavirusom. V nedeljo je bilo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 23 bolnikov, na intenzivni negi pa devet. Umrl ni noben bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo. Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 107 bolnikov s potrjeno okužbo, toda tudi z drugimi pridruženimi boleznimi, kar je pet manj kot v ponedeljek. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 10 bolnikov, enako število kot dan prej. Iz bolnišnične oskrbe so bili odpuščeni štirje bolniki, umrl ni noben, je ministrstvo za zdravje zapisalo na Twitterju.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 994, kar je 62 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 564, kar je 38 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vodja centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel je danes na novinarski konferenci ministrstva za zdravje, predstavil aktualno epidemiološko sliko in ob tem opozoril, da »trendu naraščanja primerov ne sledi naraščanje števila bolnikov v bolnišnicah«. Po njegovih besedah je ključno omejevanje hudih potekov bolezni. Sicer po njegovih napovedih lahko v naslednjih štirih tednih pričakujemo povečano število okužb.