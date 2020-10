Trener, ki se je boril na Titovi strani

Tommaso Maestrelli (1922–1976) je bil dober nogometaš, predvsem pa vrhunski nogometni trener, ki je leta 1974 popeljal rimski Lazio do državnega naslova. Malokdo pa je vedel, da je bil Maestrelli tudi partizan, ki se je v Jugoslaviji boril na Titovi strani in si zaradi tega zaslužil priznanje jugoslovanske države. Njegovo partizansko zgodbo je v dnevniku La Repubblica (v kulturni prilogi krajevne izdaje za Apulijo) razkril zgodovinar Massimiliano Desiante v članku z naslovom »Trener, ki je bil partizan« .

Maestrelli je kapitulacijo Italije 8. septembra 1943 pričakal v Črni gori kot vojak divizije Ferrara, sprva se je odločil za sodelovanje z Nemci, ko pa je uvidel, kaj to pomeni, je zbežal iz nacistične vojske in se pridružil italijanskim partizanom, ki so se v Srbiji borili na Titovi strani. Z italijansko brigado Garibaldi (v kratkem je postal njen politični komisar) se je boril za osvoboditev Beograda in nato na Sremski fronti na Hrvaškem, kjer se je izkazal za zelo pogumnega borca. Konec vojne je dočakal v Zagrebu, v katerega je vkorakal skupaj z italijanskimi soborci.

Po vojni se je Maestrelli vrnil v Apulijo, rojen je bil sicer v Toskani, v Bariju pa si je ustvaril družino, tam je bil leta 1946 na antifašistični in napredni listi Garibaldi izvoljen v občinski svet. A politika mu ni bila pisana na kožo, raje se je posvetil nogometu. O svoji partizanski izkušnji v Jugoslaviji ni nikoli javno spregovoril, Desiante pa piše, da je bil Maestrelli zelo ponosen na spominsko medaljo, ki jo je prejel za hrabrost na strani jugoslovanskih partizanov.