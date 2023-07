Tretja smrtna žrtev na deželnih cestah v zadnjih 48 urah

Deželne ceste so danes popoldne terjale še tretje človeško življenje v zadnjih 48 urah. V kraju Castions di Strada na Videmskem je umrl voznik tovornjaka, ki je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v obcestni jarek. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so bili obveščeni o nesreči, so na kraj prispeli z reševalnim vozilom iz kraja San Giorgio di Nogaro in je priletel reševalni helikopter. Kljub vsem prizadevanjem, da bi moškemu rešili življenje, je žal umrl na kraju nesreče. Zdravniki ne izključujejo možnosti, da je smrt morebiti povzročila slabost.

Na kraju so bili gasilci, ki so bili v pomoč reševalcem. Zavarovali so tudi kraj nesreče in odpravili njene posledice. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi.

Včeraj dopoldne je življenje izgubil avtomobilist iz Fojde na Videmskem, ki je trčil v drevo, včeraj zvečer ob 22.30 pa se je na območju občine Azzano Decimo na Pordenonskem smrtno ponesrečil 31-letni motorist.